Fransız güçleri, Fildişi Sahili'nden çekilecek

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Afrika'da Fransa aleyhine esen rüzgar sürüyor.

Mali, Nijer, Burina Fasa ve Çad'ın ardından şimdi de Fildişi Sahil, Fransız güçleri ülkesinden çıkarmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda da Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Fransız güçlerinin ülkeden çekileceğini açıkladı.

"ORGANİZE BİR ŞEKİLDE ÇEKİLECEKLER"

Ulusa sesleniş konuşmasında Fildişililerin kendi silahlı kuvvetlerinin modernize edilmiş haliyle gurur duymaları gerektiğini söyleyen Ouattara, “Bu bağlamda Fransız güçlerinin koordineli ve organize bir şekilde geri çekilmesine karar verdik” dedi.

Kasım ayında Reuters'a konuşan kaynaklar, Fransa'nın Fildişi Sahili de dahil olmak üzere Batı ve Orta Afrika ülkelerindeki askeri varlığını 2 bin 200'den 600'e indirmeyi düşündüğünü söylemişti.

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI SONA ERDİ

1960'larda Batı Afrika'daki sömürge yönetimi sona eren Fransa, Mali, Burkina Faso ve Nijer'deki askeri darbelerin ardından bu ülkelerdeki askerlerini çekmişti.

Çad hükümeti de kasım ayında Fransa ile olan savunma iş birliği anlaşmasını sona erdirmişti.

FRANSA'NIN AFRİKA'DAKİ ASKERİ ÜSLERİ

Fransa'nın halihazırda Afrika'da Cibuti, Çad, Gabon, Fildişi Sahili ve Senegal'de kalıcı askeri üssü bulunuyor.

Fransa'nın en önemli üssü olarak değerlendirilen Cibuti'de 1500, Çad'da 1000, Fildişi Sahili'nde 600, Gabon ve Senegal'de 350 Fransız askeri görev yapıyor.