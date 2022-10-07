Fransız muhalefeti: Üçüncü dünya ülkesi olduk

Cumhurbaşkanı Macron'un enerji politikasına tepki gösteren siyasetçiler, "Fransa'yı yağmalamasının sonucu" dedi. Halktan istenen tedbirlerin, hükümetin acizliğini yansıttığı belirtildi.

Rusya kaynaklı enerji kesintilerinin ardından yaklaşan kış mevsimi, Avrupa ülkelerini tedirgin ediyor.

Paris yönetimi, enerji tasarruf planını açıkladı, ancak plan muhalefet kanadı tarafından tepkiyle karşılandı.

"Macron bizi üçüncü dünya ülkesi yaptı"

Muhalefet, 15 ana maddelik tasarruf planını, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'yı üçüncü dünya ülkesi konumuna düşürdüğü" şeklinde değerlendirdi.

"Fransa'yı yağmalamasının sonucu"

Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, "Hükümetin 'itidal' diye sunduğu plan, Emmanuel Macron'un Fransa'yı yağmalamasının sonucundan başka bir şey değildir.

Kendisini ilerici olarak tanıtan kişi bir şey başardı, o da bizi üçüncü dünya ülkesi yapmak." ifadelerini kullandı.

"Hükümetin acizliği nedeniyle..."

Merkez sağ "Cumhuriyetçiler"in Twitter hesabından da hükümetin "milletten sorumlu davranmayı istemek yerine, öncelikle sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği" tepkisi gösterildi.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Danielle Simonnet, "hükümetin acizliği nedeniyle etkili çözümler olarak sunulan tasarruf tedbirlerinin daha güvencesiz bir duruma ülkeyi sürüklediği" değerlendirmesini yaptı.

Hükümete enerji krizini tam algılayamadığı eleştirisi

Simonnet, partisinin hazırladığı 10 maddelik tasarruf ve israfla mücadele planının uygulanmasını hükümete önerdi.

Yeşiller Partisi'nin (EELV) Twitter hesabından ise "Hükümetin bu itidal planına bakınca bu kış yüzleşmek zorunda kalacağımız krizin ciddiyetini henüz anlamamış gibi görünüyor." paylaşımı yapıldı.

Fransa'nın enerji tasarruf planı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, dün, Fransa'da 2 yıl içinde ülkenin enerji tüketimini yüzde 10 azaltmayı hedefleyen enerji tasarruf planı açıklamıştı.

Planın içeriğinde, kamu binalarının maksimum 19 derecede ısıtılması, tuvaletlerdeki sıcak su zorunluluğunun kaldırılması, kamudaki servis araçlarının hızının saate en fazla 110 km ile sınırlandırılması ve kamu görevlilerinin evden çalışmaya teşviki gibi adımlar yer alıyor.

Isıtmaya 19 derece sınırlaması

Ayrıca yerel yönetimlerden, kamuya bağlı spor salonlarında sıcaklığın 2 derece, havuzlarda ise 1 derece düşürülmesi isteniyor.

Ülkede yerel saat 01.00 ila 06.00 arası ışıklı reklam panolarının söndürülmesi kararlaştırılırken halktan, hanelerinin ısıtma derecesini 19'la sınırlandırmaları, toplu taşımayı tercih etmeleri ve araç paylaşımı yapmaları tavsiye edildi.

Enerji tasarrufu için bilinçlendirme kampanyası yapılacak

AA'nın haberine göre, ülkede 10 Ekim'de enerji tasarrufuna ilişkin bilinçlendirmeye yönelik kampanya başlatılacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Moskova’dan gelen enerji arzındaki kesinti ve enerji fiyatlarında dramatik artışın yanı sıra 30’dan fazla nükleer reaktörün bakımda olması, Fransa’da ciddi enerji krizine yol açmıştı.