Fransız yetkililer, Türkiye'de yapılan PCR testini kabul etmedi

Fransız yetkililer, Türkiye'de yapılan PCR testini kabul etmedi

Fransa, İsviçre'nin Basel kentine inen uçağın yolcularının Türkiye'de yaptırdığı PCR testlerini kabul etmedi. Yaşanan test krizi nedeniyle yolcular saatlerce bekletildi.

Fransız gümrük yetkilileri, Anadolu Jet’in İstanbul-Basel seferi ile 11.20’de İsviçre'nin Basel kentine inen uçağın yolcularının Türkiye’de yaptırdığı PCR testlerini kabul etmedi.

100'Ü AŞKIN YOLCUYA YENİDEN TEST YAPILDI

Gümrükte 100’ü aşkın yolcuya yeniden test yapıldı. Test yapacak uzmanların havalimanında bulunmaması nedeniyle Basel itfaiyesi personeli test yaparken, test sisteminin sık sık çökmesiyle yaşanan kaos yolcuları çileden çıkardı.

SAATLERDE HAVALİMANINDA BEKLETİLDİ

Test krizi nedeniyle aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu yolcular saatlerce Basel Euroairport Havaalanı'nda bekletildi.

NEDEN KABUL ETMEDİKLERİNİ AÇIKLAMADILAR

Türkiye’nin uluslararası standarttaki PCR testinin neden kabul edilmediği konusundaki soruları cevaplamayan Fransız yetkililerin sert tavırları da yolcular tarafından tepkiyle karşılandı.