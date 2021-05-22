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    Fransız yetkililer, Türkiye'de yapılan PCR testini kabul etmedi

    Fransa, İsviçre'nin Basel kentine inen uçağın yolcularının Türkiye'de yaptırdığı PCR testlerini kabul etmedi. Yaşanan test krizi nedeniyle yolcular saatlerce bekletildi.
    • İHA
    • 22.05.2021 - 22:32
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    Fransız yetkililer, Türkiye'de yapılan PCR testini kabul etmedi

    Fransız gümrük yetkilileri, Anadolu Jet’in İstanbul-Basel seferi ile 11.20’de İsviçre'nin Basel kentine inen uçağın yolcularının Türkiye’de yaptırdığı PCR testlerini kabul etmedi.

    100'Ü AŞKIN YOLCUYA YENİDEN TEST YAPILDI

    Gümrükte 100’ü aşkın yolcuya yeniden test yapıldı. Test yapacak uzmanların havalimanında bulunmaması nedeniyle Basel itfaiyesi personeli test yaparken, test sisteminin sık sık çökmesiyle yaşanan kaos yolcuları çileden çıkardı.

    SAATLERDE HAVALİMANINDA BEKLETİLDİ

    Test krizi nedeniyle aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu yolcular saatlerce Basel Euroairport Havaalanı'nda bekletildi.

    NEDEN KABUL ETMEDİKLERİNİ AÇIKLAMADILAR

    Türkiye’nin uluslararası standarttaki PCR testinin neden kabul edilmediği konusundaki soruları cevaplamayan Fransız yetkililerin sert tavırları da yolcular tarafından tepkiyle karşılandı.

    Fransız yetkililer, Türkiye de yapılan PCR testini kabul etmedi #1

    Fransız yetkililer, Türkiye de yapılan PCR testini kabul etmedi #2

    Fransız yetkililer, Türkiye de yapılan PCR testini kabul etmedi #3

    Fransız yetkililer, Türkiye de yapılan PCR testini kabul etmedi #4

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