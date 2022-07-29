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    Frontex, sığınmacıların Türk kara sularına geri itilmesinde Yunanistan'a yardım ediyor

    Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex'in, sığınmacıların Türk kara sularına yasa dışı şekilde geri itilmesinde Yunanistan ile kasıtlı ve sistematik olarak iş birliği yaptığı iddia edildi.
    • 29.07.2022 - 06:53
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 09:05
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    Frontex, sığınmacıların Türk kara sularına geri itilmesinde Yunanistan'a yardım ediyor

    Basın kuruluşları Le Monde, Lighthouse Reports ve Der Spiegel, AB'nin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin (OLAF), Frontex'in Yunanistan ile iş birliği yapmasına ilişkin soruşturmasının raporunu ortaya çıkardı.

    "AB Parlamentosu'na bilerek yalan söylediler"

    Raporda Frontex'in, Yunanistan'ın geri itmelerini örtbas ettiği ve AB parlamentosuna bilinçli olarak bu konuda yalan söylediği ifade edildi.

    Frontex, sığınmacıların Türk kara sularına geri itilmesinde Yunanistan a yardım ediyor #1

    "Yunan yetkililerin tepkisinden korktular"

    AA'nın aktardığına göre; Frontex görevlilerinin, yasa dışı geri itmelere tanık olduklarında bile Yunan yetkililerin tepkisini çekmemek amacıyla eylemleri bildirmediği aktarıldı.

    Raporda, "Frontex'in görevlendirdiği personel, Yunan makamlarının karşılık vermesinden korktuğu için olaylar, resmi kanallar aracılığıyla bildirilmedi." ifadesi yer aldı.

    Frontex, sığınmacıların Türk kara sularına geri itilmesinde Yunanistan a yardım ediyor #2

    AB Komisyonu üyesi, Yunanistan'ı korumaya çalıştı

    Der Spiegel'e göre, AB Komisyonunun göç ve insan haklarından sorumlu komisyon üyesi Margaritis Schinas'ın Yunanistan için hareket ettiği öne sürüldü.

    Öte yandan, Schinas'ın yakın zamanda Yunan Sahil Güvenlik'in geri itmeler yaptığına dair somut bir kanıt olmadığını iddia ettiği belirtildi.

    OLAF, Frontex hakkında Ege'de göçmenlerin geri itilmesi ile taciz ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.


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