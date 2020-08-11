Fuat Oktay: Gemilerimiz, Akdeniz'deki rotasında ilerliyor

Akdeniz'deki gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mavi Vatan vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akdeniz'de yaşanan son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Oktay, mesajında, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan sözde anlaşmaya dikkat çekti.

"ULUSLARARASI HUKUKU HİÇE SAYANLARA ALDIRIŞ ETMEDEN..."

Mesajında, "Kara sınırlarımızda olduğu gibi Mavi Vatan'ın her bir karışında egemenlik vazgeçilmezimizdir." ifadesine yer veren Oktay, şunları kaydetti:

"‪Gemilerimiz sözde anlaşmalara ve Akdeniz'de uluslararası hukuku hiçe sayanlara aldırış etmeden rotasında ilerliyor.‬ ‪Ülkemizin Akdeniz'de yol alan kalelerine selam olsun."

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