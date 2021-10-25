Havalimanı, Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yarın Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yapacak.

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı, yarın Erdoğan ve Aliyev'in katılacağı törenle hizmete girecek.

ERDOĞAN'DAN BİR İLK

Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı olacak.

Temeli 14 Ocak 2021'de Aliyev tarafından atılan Fuzuli Havalimanı, en yüksek uluslararası standartlara uygun olarak 8 ayda uçakları kabul edecek hale geldi. Havalimanına ilk test uçuşu 22 Ağustos'ta gerçekleştirildi.

Fuzuli Havalimanı'nın inşası 8 ay sürdü VİDEO



TERMİNAL SAATTE 200 YOLCUYA HİZMET VERECEK

Havalimanının pisti 3 bin metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde. Terminal, saatte 200 yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip.

Büyük kargo uçakları dahil tüm geniş gövdeli uçaklar, Fuzuli Havalimanı'nda rahatlıkla iniş ve kalkış yapabilecek.

Otomatik sistemlerle donatılmış, uluslararası sivil havacılık ve taşımacılık standartlarına uygun kontrol kulesine sahip havalimanının inşaatında Türk şirketleri de yer aldı.

KARABAĞ'IN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un 16 Ekim'de imzaladığı kararname ile Fuzuli Havalimanı'na, "uluslararası havalimanı" statüsü verilmesi ve bu konuda ilgili uluslararası kuruluşlara bilgi gönderilmesi yönünde karar aldı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havalimanını FZL kodu ile uluslararası havalimanları listesine aldı.

Uluslararası uçuşların da yapılacağı Fuzuli Havalimanı, bu sayede Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı olacak.

BÖLGEDE TURİZM VE TİCARETİ GELİŞTİRECEK

Havalimanının, bölgedeki turizm ve ticaretin gelişmesine katkı sunması bekleniyor.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya gidecek turist kafileleri de Fuzuli Havalimanı üzerinden taşınacak. Havalimanı Şuşa'ya yaklaşık 100, başkent Bakü'ye ise yaklaşık 300 kilometre mesafede yer alıyor.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, inşaat sürecinde havalimanına gerçekleştirdiği ziyaretlerden birinde, "Havalimanı inşaatı bu yıl başladı. O zaman demiştim ki Fuzuli Uluslararası Havalimanı bu yıl açılacak. Belki de dünyada hiçbir havalimanı bu hızla inşa edilmemiştir. Pist hazır. Son hazırlıklar yapılıyor. Bu havalimanı Karabağ'ın hava kapısıdır." ifadesini kullanmıştı.