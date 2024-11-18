G20 Liderler Zirvesi başladı

DHA

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, G20 Liderler Zirvesi'nin açılışında konuştu.

G20 Liderler Zirvesi’ne ilk kez 2008 yılında Washington'da katıldığını anımsatan Lula da Silva, 16 yıl sonra dünyanın durumunun daha da kötü olduğunu söyledi.

"AÇLIK YOKSULLUK ARTIYOR"

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek sayıda silahlı çatışmaya ve şimdiye kadar kaydedilen en yüksek oranda zorla yerinden edilmeye tanık olunduğunu belirten Lula da Silva, şu ifadeleri kullandı:

Hava olayları yıkıcı etkilerini gezegenin her köşesinde gösteriyor.



15 milyondan fazla kişinin hayatına mal olan salgının ardından sosyal, ırksal ve cinsiyet eşitsizlikleri derinleşiyor, açlık ve yoksullu artıyor.



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) göre, 2024 yılında yetersiz beslenen 733 milyon insanla yaşayacağız. Yılda 6 milyar tona yakın gıda üretilen ve askeri harcamaların 2,4 trilyon dolara ulaştığı bir dünyada bu kabul edilemez.

"İNSANLIĞI UTANDIRAN BU YARAYA SON VERMEK, BURADA OLANLARA DÜŞÜYOR"

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, G20’nin dünyanın 110 trilyon dolarlık GSYİH'sinin yüzde 85'ini temsil ettiğini kaydederek, “İnsanlığı utandıran bu yaraya son vermek acil görev burada olanlara düşüyor. Bu nedenle, Açlığa ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak’ın başlatılmasını Brezilya’nın G20 dönem başkanlığının temel hedeflerinden biri olarak belirledik” ifadelerini kullandı.