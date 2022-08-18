Gambiya'dan İngiliz kadın turistlere çağrı: Başka yerlerde erkek arayın

Yaşlı İngilizlere seslenen hükümet, söz konusu insanlardan ülkeden uzak durmalarını istedi.

Batı Afrika ülkesi Gambiya, İngiltere'den gelen kadın turistlerle gündem oldu.

Hükümet, ülkeyi ziyaret eden yaşlı İngiliz kadın turistlerin Gambiyalı genç erkeklerden uzak durmasını istiyor.

Yaşlı İngiliz tartışması: Kaliteli turist istiyoruz

Konu, İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. Telegraph gazetesi, "Batı Afrika ülkesi, son yıllarda genç ve çekici erkek arayan belirli bir yaştaki İngiliz kadınları için bir mıknatıs haline geldi." dedi.

Gambiya'daki yetkililer, ortaya çıkan tablodan rahatsızlık duyuyor. Turizm Kurulu Başkanı Abubacar Camara, "İstediğimiz şey kaliteli turist. Sadece cinsel ilişki için gelenler değil, ülkenin ve kültürün tadını çıkarmaya gelen turistler istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Başka yerlerde erkek arayın"

"Gambiya, İngiltere'deki büyükannelere başka yerlerde erkek aramalarını söylüyor" başlıklı habere göre, Camara, eski İngiliz kolonisi olan ülkenin, "yaşlı kadın turistlerin ötesine geçmek ve uluslararası itibarını değiştirmek" istediğini vurguladı.

"Gambiya'nın güzel tarafları da var"

"Gülümseyen Sahil" olarak bilinen Gambiya, bağımsızlığını 1965 kazandı. Gambiyalı erkekler konusunda yaşanan hareketlilik, 1990'larda Afrika ülkesine uygun fiyatlı paket turların başlatılmasıyla adeta kök saldı.

Gambiya’da eğlence mekanı işletmecisi olan İngiliz Annette Griffin, yaşanan durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, "Buraya gelen turistlerin çoğu cinsel ilişki için geliyor. Gambiya'nın güzel tarafları da var. Dokuz yıl önce buraya tatile geldim ve o zamandan beri burada kaldım." diye konuştu.

"Yaşlı kadınların onları alacağını umuyorlar"

Turist rehberi Kausu Samateh, "Burada insanlar fakir, bu yüzden başka seçenekleri yok. Daha iyi bir hayat yaşayacakları Avrupa'ya gitmenin daha iyi olacağını düşünüyorlar. Yaşlı kadınların, onları alacağını umuyorlar." açıklamasında bulundu.

"Gambiya sokaklarında yaygın bir durum"

Daily Star da "Gambiya, onlarca yıl sonra 'kaliteli turistler' getirmeyi umuyor." dedi.

Haberde, "İngiltere'deki büyükannelere ülkeden uzak durmaları için çağrılar yapıldığı" kaydedildi.

Gambiya sokaklarında genç erkeklerle dolaşan İngiliz yaşlı kadınlarla ilgili görüntülerin yaygın bir durum olduğu anımsatılarak, yerlilerin bu itibarı değiştirmeyi umduğu aktarıldı.



