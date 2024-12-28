Gazprom, Moldova'ya doğalgaz sevkiyatını durduracak

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Rusya-Ukrayna savaşının etkileri sürüyor..

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'nın ithal ettiği Rus gazı için borcunu ödemediği belirtildi.

Moldovagaz şirketinin Gazprom ile sözleşme yükümlülüklerini sıklıkla yerine getirmediğine işaret edilen açıklamada şöyle denildi:

Bu bağlamda, sözleşme hükümlerine dayanarak, 1 Ocak 2025'te (TSİ) 08.00'den itibaren Gazprom, Moldova'ya doğalgaz sevkiyatını günde 0 metreküple sınırlayacaktır.

YILDA YAKLAŞIK 2 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ SEVK EDİYORDU

Gazprom, Moldova'ya yılda yaklaşık 2 milyar metreküp doğalgaz sevk ediyordu.

Ukrayna savaşının ardından Rusya ile çok sayıda Avrupa ülkesi arasındaki doğalgaz ticareti durmuştu.