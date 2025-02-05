Bir annenin 20 yıllık hasreti, Türkiye'de gözyaşlarıyla sona erdi.
İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.
Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.
HASRET 20 YIL SONRA TÜRKİYE'DE SON BULDU
Esir takasının ilk 3 turunda toplam 400 Filistinli esir özgürlüğüne kavuşurken Gazze'deki 10 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.
20 yıldır İsrail'in elinde esir olan iki Filistinli kardeş, Türkiye'de yaşayan anneleriyle kavuştu.
Sevinç dolu anlar kameralara yansıdı.
ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI HENÜZ NETLEŞMEDİ
Hamas yetkilileri salı günü yaptıkları açıklamada, Gazze'de geçen ay başlayan ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için uluslararası arabulucularla görüşmelere başladıklarını duyurdu.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.
Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış