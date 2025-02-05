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Gazze ateşkesiyle serbest kalan iki Filistinli kardeş 20 yıl sonra Türkiye'de annelerine kavuştu

Gazze ateşkesiyle serbest kalan iki Filistinli kardeş 20 yıl sonra Türkiye'de annelerine kavuştu İsrail ile Gazze arasında ateşkesin sağlanmasının ardından esir takasları devam ediyor. 20 yıldır İsrail'in elinde esir olan iki kardeş, Türkiye'de yaşayan anneleriyle bir araya geldi. Sevinç dolu anlar kameralara yansıdı.