Gazze’de 4 İsrailli esir daha İsrail saldırısında öldü

Aksa Tufanı baskınının yapıldığı 7 Ekim 2023'ten beri Hamas'ın rehin tuttuğu esirler, İsrail saldırılarında ölmeye devam ediyor.
4 İsrailli esir daha İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Gazze’deki Haim Perry, Yoram Metzger, Amiram Cooper ve Nadav Popplewell isimli İsrailli esirlerin hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, esirlerin ailelerine bilgi verildiği ve ölüm nedenlerinin incelendiği aktarıldı.
"Aylar önce öldürülmüş olabilirler"
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta saldırılarını sürdürdüğü sırada, 4 esirin aylar önce birlikte öldürüldüğünü tahmin ettiklerini" söyledi.
Öte yandan İsrail medyasında, 4 esirin İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
Gazze Şeridi’nde 124 İsrailli esir bulunduğu tahmin ediliyor.
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