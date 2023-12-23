Gazze'de 5 yaş altı yüz binlerce çocuk açlık nedeniyle ölümle karşı karşıya İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde açlığın acil seviyeye ulaştığını duyuran UNICEF, 5 yaşın altındaki 335 bin çocuğun yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetme riski altında olduğunu açıkladı.

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AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliam boyutundaki saldırıları haftalardır devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 20 bin 250'den fazla Filistinli can verdi, 53 bin 500'ü aşkın kişi de yaralandı.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip edildi.

UNICEF: Gazze'de açlık acil seviyeye ulaştı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuna işaret edilerek Gazze'de açlığın acil seviyeye ulaştığı ve 'yarım milyondan fazla kişinin gıda yetersizliği riskiyle karşı karşıya olduğu' belirtildi.

Açıklamada, "Tamamen insan ürünü, öngörülebilir ve önlenebilir felaket şartlarında, Gazzeli çocuklar ve aileleri havadan ve karadan şiddete maruz kalıyor" ifadelerine yer verildi.

"5 yaşın altındaki 335 bin çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölebilir"

Raporun verilerine ilişkin yapılan değerlendirmede, "Bulgular kıtlık şartlarının devam etmesi durumunda 5 yaşın altındaki 335 bin çocuğun yüksek derecede kötü beslenme ve önlenebilir ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor" denildi.

Gelecek haftalarda 'en az 10 bin çocuğun insan hayatını tehdit edecek derecede yetersiz beslenme riskiyle yüz yüze kalacağı' uyarısında bulunuldu.

Dünya Gıda Programı (WFP), 21 Aralık'ta açıkladığı IPC raporunda Gazze nüfusunun tamamının (yaklaşık 2,2 milyon kişi) krizde ya da daha kötü düzeyde akut gıda güvensizliği içinde bulunduğunu duyurmuştu.

Raporda 'Gazze'de 570 binden fazla kişinin de felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğu' uyarısında bulunulmuştu.