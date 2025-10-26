Gazze’de BM okullarında eğitim yeniden başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail tarafından yaklaşık iki yıl süren savaş ve yerinden edilmenin ardından, Gazze kentindeki UNRWA okullarında yüz yüze eğitim yeniden başladı.

ÇOCUKLAR TEKRAR OKULLARINDA

Uzun süre yerinden edilmiş ailelere barınak olarak hizmet veren okullar, artık yeniden öğrencilerini ağırlıyor.

Filistinli öğrenciler, Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bulunan El-Razi Okulu’nda ders başı yaptı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.