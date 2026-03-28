Gazze'de can kaybı 72 bin 268'e yükseldi

İsrail ordusu, Gazze'de 10 Ekim 2025 tarihinde sağlanan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

1 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında son 48 saatte 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 692 kişinin yaşamını yitirdiği, 1895 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

CAN KAYBI 72 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 268'e, yaralı sayısının ise 171 bin 995'e çıktığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.