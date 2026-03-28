Cumhurbaşkanı Erdoğan, BlackRock Başkanı Larry Fink'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun görüşme trafiğini sürdürdü...

Dünya Ekonomik Forumu Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

DÜNYA EKONOMİSİNİ YÖNETEN İSİMLER İSTANBUL'DA

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen toplantı, dünyanın önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerini, Türkiye'nin ekonomi yönetimi ve ekonomi bürokrasisiyle bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, toplantı vesilesiyle katılımcıların hem Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerini dinlemek hem de şirketlerin gelecek vizyonunda Türkiye'yi nasıl konumlandıracağını anlamak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

LARRY FİNK'İ KABUL ETTİ

Burada temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanin en büyük varlık yönetimi BlackRock'ın CEO'su Larry Fink’i ofisinde kabul etti.

Basına kapalı yapılan görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Üst Düzey Yöneticisi Alois Zwinggi de katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin içeriğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

14 TRİLYON DOLARLIK FONU YÖNETİYOR

BlackRock, 14 trilyon doları aşan büyüklüğüyle dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi.

BlackRock, emeklilik fonları, yatırım fonları ve borsa fonları bu yapının içinde yer alıyor.

Şirket, topladığı parayı hisse senedi, tahvil, altyapı ve özel fonlar gibi alanlarda değerlendiriyor.

Şirketin yönettiği para 2025 sonunda 14 trilyon doların üzerine çıktı. Bu, BlackRock’un elindeki gücün neden bu kadar dikkat çektiğini gösteriyor. Çünkü şirket, milyonlarca insanın birikimine dolaylı olarak dokunuyor.

BİRÇOK ÜLKENİN EKONOMİSİNDEN BÜYÜK

Bu büyüklük, birçok ülkenin ekonomisinden daha büyük bir finansal güce işaret ediyor.

BlackRock son dönemde sadece klasik yatırım alanlarında değil, özel piyasalarda da büyüyor.

Altyapı, özel kredi ve veri şirketlerine yaptığı satın almalar bunun parçası. Şirket, bu alanlardan daha fazla kazanç elde etmeyi hedefliyor.