7 Haziran'da 5 beldede seçimler gerçekleştirilecek

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belde statüsü kazanan bölgelerde mahalli idareler seçimlerinin yapılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 BELDEDE SEÇİM VAR

Karara göre Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’de toplam 5 merkezde, 7 Haziran 2026 Pazar günü sandık kurulacak.

Bu yerlerde belediye başkanı ile belediye meclis üyeleri belirlenecek.

YOLÜSTÜ, ÇEVRECİK, BAĞTAŞI, TEKKE, MUSTAFAPAŞA

Seçim yapılacak merkezler Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Gümüşhane merkezde Tekke ve Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa oldu.

Bu yerlerin belde statüsü kazanmasının ardından yerel yönetim organlarının belirlenmesi için seçim takvimi başlatıldı.

41 PARTİ SEÇİME GİRECEK

YSK kararında, seçime katılma yeterliliği bulunan partilerin belirlenmesi gerektiği de vurgulandı.

Buna göre seçmen kütüklerinin verilebileceği 41 siyasi parti bulunuyor.

SEÇİME KATILACAK PARTİLER

Seçime katılma yeterliliğine sahip 41 partinin listesi de şöyle:

- Adalet Birlik Partisi

- Adalet Partisi

- Adalet ve Kalkınma Partisi

- Anadolu Birliği Partisi

- Anahtar Parti

- Anavatan Partisi

- Ana Yol Partisi

- Bağımsız Türkiye Partisi

- Büyük Birlik Partisi

- Cumhuriyet Halk Partisi

- Demokrasi ve Atılım Partisi

- Demokratik Sol Partisi

- Demokrat Parti

- Doğru Yol Partisi

- Emek Partisi

- Gelecek Partisi

- Genç Parti

- Güç Birliği Partisi

- Hak ve Özgürlükler Partisi

- Halkın Kurtuluş Partisi

- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi

- Hür Dava Partisi

- İyi Parti

- Merkez Sağ Parti

- Millet Partisi

- Milliyetçi Hareket Partisi

- Milli Yol Partisi

- Ocak Partisi

- Saadet Partisi

- Sol Parti

- Teknoloji Kalkınma Partisi

- Türkiye İşçi Partisi

- Türkiye İttifakı Partisi

- Türkiye Komünist Hareketi

- Türkiye Komünist Partisi

- Vatan Partisi

- Yeniden Refah Partisi

- Yenilik Partisi

- Yeni Türkiye Partisi

- Yerli ve Milli Parti

- Zafer Partisi