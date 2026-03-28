İsrail'de panik anları: İran füzelerinden korunmaya çalıştılar

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara İran cephesinden de misillemeler devam ediyor.

ABD'nin bölgedeki askeri üslerine ve İsrail'e saldırılar gerçekleştiren İran, çok kritik alanları da hedef alıyor.

İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle çok sık 'Sığınaklara geçin' çağrılarının yaşandığı İsrail'de ise hayat durma noktasına geldi.

SİREN SONRASI GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Dışarıda temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale gelen İsrailliler, çalan sirenler sonrası bulundukları yerde korunmaya çalışıyor.

Çalan sirenlere sokakta, trafikte yakalanan İsraillilerin, füzelerden korunmaya çalıştıkları görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde; çalan siren sonrası sivillerin yerde uzanarak veya oturarak elleriyle başlarını korumaya çalıştıkları anlar yer alıyor.

SİRENLER 78 BİN KEZ ÇALDI

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İran ve Hizbullah'ın attığı füzeler, roketler ve insansız hava araçları (İHA) nedeniyle İsrail genelinde 78 bin 109 kez uyarı sirenlerinin devreye girdiği aktarıldı.

İsrail’de siren seslerinin en çok duyulduğu yerleşim yeri, Lübnan sınırındaki Kiryat Şimona oldu.

Lübnan sınırındaki Kiryat Şimona'da, Hizbullah’ın İran’a başlatılan saldırılar sonrası attığı roketler ve İHA’lar nedeniyle 154 kez uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.