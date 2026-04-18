Gazze’de sıcak ve savaş arasında: Sahiller 'nefes alma alanı'na dönüştü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce kişi, zorlu yaşam koşullarıyla mücadele ediyor. Özellikle yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte çadırlarda yaşam daha da ağırlaşırken, birçok aile günün büyük bölümünü sahil kesimlerinde geçirmeye başladı.

"DENİZ, BİRKAÇ SAATLİĞİNE DE OLSA RAHATLATIYOR"

Yerinden edilen Gazzelilerden Fatma Azzam, sahile geliş nedenlerini şu sözlerle anlattı:

Sıcak çadırlarda adeta nefes alamıyoruz. Psikolojik olarak biraz olsun rahatlamak ve uzun zamandır görmediğimiz denizi yeniden hissedebilmek için buraya geliyoruz.

SAVAŞIN YORGUNLUĞU SAHİLDE DİNLENİYOR

Beit Hanun’dan göç etmek zorunda kalan Muhammed Zuveida da sahilin kendileri için bir kaçış noktası olduğunu belirterek, “Yıllardır süren savaşın yorgunluğunu taşıyoruz. Çadırlarda yaşam çok zor. Buraya gelip biraz olsun rahatlamaya çalışıyoruz” dedi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Zuveida, Gazze’deki insani krize dikkat çekerek uluslararası topluma çağrıda bulundu:

Temel ihtiyaçlara erişimimiz yok. Yiyecek, temiz su ve yaşam koşulları son derece yetersiz. Dünya bizim için çözüm üretmeli.

"ACILARI UNUTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Evini geride bırakan Abdülkerim Cibril ise sahilde geçirilen zamanın, yaşanan travmaları kısa süreli de olsa hafiflettiğini ifade etti. Cibril, “İnsanlar burada yaşanan acıları unutmaya çalışıyor. Umudumuz, Gazze’nin yeniden eski günlerine dönmesi” diye konuştu.

BÜYÜK YIKIM VE YERİNDEN EDİLME

7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılar sonucu Gazze genelinde ağır bir yıkım yaşandı. Bölgedeki yapıların büyük kısmının zarar gördüğü veya tamamen yıkıldığı belirtilirken, yaklaşık 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Yüz binlerce konutun kullanılamaz hale gelmesi, insani krizi daha da derinleştirdi.

Tüm zorluklara rağmen Gazzeliler için sahiller, yalnızca serinlemek değil; aynı zamanda umutlarını canlı tutabildikleri nadir alanlardan biri olarak öne çıkıyor.