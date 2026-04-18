Trump’tan Küba mesajı: 70 yıllık bekleyiş sona yaklaşıyor

İran ile ABD ve İsrail arasında varılan ateşkes, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması, dünyada biriken gerilimi biraz olsun hafifletti.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, gözünü bu kez Küba'ya dikti.

Trump, Arizona’nın Phoenix kentinde düzenlenen Turning Point USA etkinliği kapsamında yaptığı konuşmada dış politika ve küresel krizlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KÜBA İÇİN YENİ BİR ŞAFAK"

Trump, konuşmasında Küba’ya yönelik mesajının altını çizerek, “Çok yakında 70 yıldır beklenen gün gelecek. Buna ‘Küba için Yeni Bir Şafak’ deniyor” ifadelerini kullandı. Açıklama, Washington’un Latin Amerika politikalarına ilişkin yeni bir döneme işaret olarak yorumlandı.

İRAN VE BÖLGESEL GÜNDEM VURGUSU

Trump, konuşmasında İran’la yürütülen müzakerelere de değindi. Birçok başlıkta uzlaşmaya varıldığını savunan ABD Başkanı, özellikle uranyum meselesine ilişkin ilerleme kaydedildiğini öne sürdü.

NATO'YA ELEŞTİRİLER

Hürmüz Boğazı ve bölgesel güvenlik konularında NATO’ya yönelik eleştirilerini yineleyen Trump, ittifakın beklentileri karşılamadığını ifade ederek ABD’nin tek taraflı yük taşıdığını savundu.

"LÜBNAN VE ORTA DOĞU" MESAJI

İsrail-Lübnan hattındaki ateşkese de değinen Trump, bölgedeki gelişmeleri “tarihi bir süreç” olarak nitelendirirken, Lübnan için ekonomik ve siyasi toparlanma çağrısında bulundu.

KÜBA AÇIKLAMASI, YENİ TARTIŞMA YARATTI

Trump’ın “Küba için yeni bir dönem” vurgusu, Washington’un Küba politikasında olası değişikliklere dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Açıklama, uluslararası kamuoyunda dikkatle takip ediliyor.