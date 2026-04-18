Asya'da büyük sarsıntı...

Afganistan'ın Pakistan sınırında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DERİNLİĞİ 198 KİLOMETRE

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre deprem, ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Curm ilçesinin 27 kilometre güneyinde kaydedildi.

Büyüklüğü 5,3 olan deprem, 198,8 kilometre derinlikte meydana geldi.

PAKİSTAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem Pakistan'ın Gilgit-Baltistan eyaleti ve başkent İslamabad'da da hissedildi.

Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

SIK SIK DEPREMLER YAŞANIYOR

Afganistan ve Pakistan arasındaki sınır bölgesi, Avrasya ve Hint levhalarının çarpışma noktasında yer alması nedeniyle sık sık bu tür orta ve büyük ölçekli depremlerle sarsılıyor.

Badahşan vilayeti, özellikle Hindukuş sismik zonunun bir parçası olması hasebiyle benzer büyüklükteki depremlerin sıkça yaşandığı bir bölge olarak biliniyor.