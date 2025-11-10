Gazze'de varılan kırılgan ateşkes birinci ayını geride bıraktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de barış umudu...

İsrail'in Gazze'ye yönelik 2 yılı aşkın devam eden soykırımının ardından Trump'ın sunduğu planının Hamas ve Tel Aviv yönetimi tarafından kabul edilmesiyle ateşkes, 10 Ekim'de yürürlüğe girdi.

ESİRLER SERBEST BIRAKILDI

Hamas, ateşkes kapsamında 13 Ekim'de elindeki 20 İsrailli esiri serbest bıraktı. Böylece Gazze'deki tüm sağ esirler serbest bırakılmış oldu.

İsrail de anlaşma kapsamında hapishanelerdeki 2 bine yakın Filistinli esiri salıverdi.

Hamas ayrıca Gazze'de ölen 28 esirden, 24'ünün cenazesini teslim etti. Geri kalan 3'ü İsrailli, biri de Taylandlı, 4 esirin cenazelerinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

İsrail de buna karşılık 330 Filistinlinin naaşını Gazze'ye gönderdi.

İSRAİL ATEŞKESİ BOZMAYA ÇALIŞTI

İsrail yönetimi, bir aylık süre içinde Gazze'deki kırılgan ateşkesi bozma girişiminde bulundu.

İlk olarak Refah'ta 2 askerinin öldürüldüğü ve Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini ileri süren İsrail ordusu, 19 Ekim'de Gazze'ye geniş çaplı saldırılar düzenledi.

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun saldırılarında en az 21 Filistinli hayatını kaybetti. Orduya saldırı talimatı veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yardım girişlerini de askıya alınmasını istedi.

Ancak bu kararlardan kısa süre sonra İsrail ordusu, Gazze'ye saldırıları sonlandırarak ateşkesin tekrar yürürlüğe girdiğini duyurdu, yardım girişleri kısıtlı olsa da devam etti.

İsrail basını, Netanyahu yönetiminin ABD'nin baskısı sonucu ateşkese geri döndüğünü yazdı.

Bu saldırılardan 10 gün sonra Netanyahu yönetimi, bir kez daha ateşkesi bozmaya çalıştı. Gazze'nin güneyinde Refah'ta İsrail ordusuna ateş açıldığı ve 1 askerin öldüğü haberinin ardından Netanyahu, bir kez daha Gazze'ye saldırı başlatılması talimatı verdi.

Saldırılarda 45'i çocuk, 100'den fazla Filistinli ölürken, ateşkesin bozulacağı endişesi hakim oldu.

İSRAİL SALDIRILARINDA ATEŞKESTEN BU YANA GAZZE'DE 241 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'de Filistinlileri öldürmeye devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 10 Ekim'den beri düzenlediği saldırılarda 241 Filistinli öldü, 619'u da yaralandı.

Gazze'nin yarısından fazlasında işgalini sürdüren İsrail ordusu, 10 Ekim'den bu yana en az 194 kez ateşkesi ihlal etti.

YARDIM GİRİŞLERİ ANLAŞMADA BELİRLENEN ORANIN 3'TE BİRİNDEN AZ

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'ye, anlaşmadaki miktarda yardımın girişine de izin vermiyor.

Varılan anlaşmaya göre, İsrail'in her gün Gazze'ye 600 tır insani yardımın girişine izin vermesi gerekiyordu ancak bölgeden gelen rakamlar, Tel Aviv'in buna uymadığını gösteriyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 6 Ekim'de yapılan açıklamaya göre, İsrail yönetimi anlaşmada belirtilen yardımın 3 birinden daha azına müsaade etti.

YARDIM TIRLARININ GİRİŞİ SÜRÜYOR

Tel Aviv yönetimi, 10 Ekim-6 Kasım arasında Gazze'ye sadece 4 bin 453 yardım tırının girişine izin verdi.

Bu sayının anlaşmaya göre, 15 bin 600 tır olması gerekiyordu. Bu da İsrail'in Gazze'ye, anlaşmadan belirtilen oranın üçte birinin de altında yardım tırının girişine izin verdiğini ortaya koyuyor.

Açıklamada ayrıca İsrail’in, çocuklar, hastalar, yaralılar ve savunmasız kesimlerin ihtiyaç duyduğu 350’den fazla temel gıda ürününün Gazze Şeridi’ne girişini engellediği, buna karşın düşük besin değerine sahip sağlıksız gıdaların girişine izin verdiği belirtildi.