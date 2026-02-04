Gazze'de zor koşullar altında yaşam mücadelesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de masumlar, zor koşullar altında hayata tutunuyor.

İsrail'in ateşkese imza atmasının ardından Gazze'de yıkıntılar arasında yeniden hayata tutunmaya çalışanlar, soğuk ve açlıkla karşı karşıya kalmış durumda.

İsrail'in bölgeden çekilmesiyle yıkım daha da görünür hale gelirken, Gazzeliler ise bölgeyi yeniden ayağı kaldırmaya çalışıyor...

Bureyc bölgesindeki günlük yaşam ise şartların ne kadar zor olduğunu ortaya koyuyor.

YIPRANMIŞ ÇADIRLARDA YAŞAM MÜCADELESİ

Yerinden edilen Filistinliler, savaşın ve devam eden ablukanın yol açtığı zorluklara rağmen yıpranmış çadırlarda yaşamını sürdürüyor.

ZOR KOŞULLAR ALTINDA MÜCADELE

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc bölgesindeki Gazzeliler, enkazın ortasına kurdukları derme çatma çadırlarda olumsuz hava koşulları ve giderek ağırlaşan yaşam şartlarıyla mücadele ediyor.