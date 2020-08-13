İşgalci İsrail'e geri adım attırmayı hedefleyen Gazzeliler, yanan balon yöntemine başvurdu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, Tel Aviv yönetimini ablukayı hafifletmeye zorlamayı amaçlıyor.

Aylardır Gazze'den İsrail tarafına yanan balon göndermeyen Filistinlilerin geçen hafta göndermeye başladıkları "yanan balonlar", sınırın İsrail tarafında bir tarım arazisinde yangın çıkmasına sebep oldu.

HEDEFLERİ, ABLUKAYI HAFİFLETMEK

Gazze'de yaşayan Filistinliler söz konusu yöntemle İsrail'in 2007'den beri uyguladığı ve gittikçe ağırlaştırdığı ablukayı hafifletmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜNDE KULLANILDI

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, yanan balonları ilk olarak 2018 Mart'ında İsrail'in uyguladığı ablukayı kırmak için başlayan büyük dönüş yürüyüşlerinden iki ay kadar sonra kullanmaya başladı.

Yanan balonların gönderilmesi, 2018 sonunda Mısır'ın arabuluculuğunda ablukanın hafifletilmesi karşılığında büyük dönüş yürüyüşlerinin durdurulmasına ilişkin İsrail ve Filistinli gruplar arasında varılan ateşkesin ardından nispeten azaldı.

Gazze'den İsrail tarafına yanan balonlar gönderildi ViDEO

İSRAİL'İN YANAN BALON GEREKÇESİ

Filistinliler, İsrail hükümetinin oyalamalarla anlaşma şartlarını yerine getirmediğini ve ablukayı hafifleştirmediğini söylüyor.

İsrail, Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Gazze'de başta Hamas olmak üzere silahlı Filistinli grupların bulunduğu bölgelere hava saldırısı düzenliyor.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Gazze'den yakıcı balonların gönderilmeye devam ettiği gerekçesiyle pazartesi günü Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nın ticari mal girişine kapatılması emrini vermişti.

"FİLİSTİN HALKININ KENDİLİĞİNDEN VERDİĞİ BİR TEPKİ"

Filistinli gruplara bağlı, yanan balonları hazırlayıp gönderen grup adına konuşan ve ismini açıklamak istemeyen Filistinli genç, kendilerini asi geçler olarak nitelediklerini, sözlerinin arkasında olduklarını ve İsrail'in ateşkesi bozmasına karşılık meydanlarda cevap vereceklerini söyledi.

Taleplerinin net olduğunu, İsrail'in Gazze ablukasını kaldırmasını istediklerini söyleyen Filistinli genç, "İsrail ateşkesi uygulamayı erteledikçe halkımız nasıl acı çekiyorsa Gazze çevresinde yerleşim bölgelerindeki Yahudiler de acı çekecek. Ve bundan dolayı asla ölümden korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden ve Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti Üyesi Davud Şihab da yanan balonların gönderilmesinin heyetin kararı olmadığını ve Filistin halkının ve grupların kendiliğinden verdiği tepki olduğunu söyledi.

"SALDIRI SÜRERSE YANAN BALONLAR ARTARAK DEVAM EDECEK"

Şihab, söz konusu faliyetlerin (yanan balonlar gönderme) İsrail'in Gazze'deki Filistinlilerin evlerine, çiftçilerin tarlalarına ve balıkçı teknelerine nerdedeyse her gün devam eden saldırılarından kaynaklandığını ifade etti.

Yanan balonların İsrail'e karşı bir baskı aracı olduğunu belirten Şihab, "İşgalci İsrail Gazze'nin hukukuna saldırmaya devam ettiği ve ablukayı hafifletmediği sürece Filistin halkının bu gibi araçları kullanması ilerleyen süreçte artarak devam edecektir." dedi.

"ABLUKANIN HAFİFLETİLMESİ İÇİN BİR MESAJ"

Siyasi analist Mustafa İbrahim de, Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonların Gazze'de ekonomi kötüleştikçe başvurulan yöntemlerden biri olduğunu söyledi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarını yerine getirmediğini dile getiren İbrahim, yanan balonların gönderilmesinin gerginliği geniş manada tırmandırmak için olmadığını ve ablukanın hafifletilmesi için bir mesaj niteliğinde olduğunu ifade etti.

GAZZE SINIRINDA SÜKUNETİN DEVAM ETMEYECEĞİ MESAJI

Yanan balonların yanı sıra Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları pazartesi günü denize doğru bir dizi roket atışı denemesi gerçekleştirdi. İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi, roket atışlarının İsrail'e sükunetin devam etmeyeceği yönünde verilen mesaj niteliğinde olduğunu yazdı.

İsrail ordusu pazar günü, Filistinlilerin Gazze sınırından İsrail ordu güçlerine doğru ateş açtığını iddia ederek, herhangi bir kayıp ya da yaralanma olmadığını duyurdu. Ağustos ayı başında da İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınlarındaki yerleşim birimlerine yapılan roket saldırısının Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından engellendiğini açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, yıllardır İsrail tarafından uygulanan gayriinsani abluka nedeniyle çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.