George Soros, komplo iddialarına cevap verdi

Hayatını konu alan bir belgeselde Jesse Dylan'ın sorularını yanıtlayan George Soros, "Bazı insanları sinir ettiğim için mutluyum" dedi.

Dünya genelinde komplo teorilerinin baş aktörü olarak bilinen, birçok sosyal ve siyasi olayın planlayıcısı ve finansörü olduğuna inanılan George Soros'un hayatı bir belgesele konu oldu.

Soros, kendisiyle aynı adı taşıyan belgesel filminde, filmin yönetmeni, müzisyen Bob Dylan'ın oğlu Jesse Dylan'ın sorularını yanıtladı.

Sayısız komplo teorisinin parçası olduğu iddia edilen Soros, sürekli perde arkasında kaos tohumları eken bir kukla ustası olmakla suçlanmasına ilişkin sessizliğini bozmuş oldu.

"BAZI İNSANLARI SİNİR ETTİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Milyarder iş adamı, "Pek çok farklı meseleyle ilgilenmiş ve tartışmalı pozisyonlar almış olmam artık aslında aleyhime işliyor. Bazı insanları sinir ettiğim için mutluyum" dedi.

SOROS'UN İSMİ GEÇEN KOMPLO TEORİLERİ

Saros'un isminin geçtiği en yakın teori son ABD seçimleri.

Donald Trump'ın hukuk ekibi, Soros'u 2020 ABD seçimlerini Joe Biden lehine çalmayı amaçlayan geniş çaplı bir komplonun parçası olmakla suçlamıştı.

Söz konusu komploda Soros'un ve birçok ismin yanı sıra hayatta olmayan Venezuela lideri Hugo Chavez'in, Çinlilerin ve bir oy kullanma sistemi sağlayıcısının da adı geçiyordu.

TRUMP'IN ANTİFA SUÇLAMASI

Trump, Soros'u Antifa'yı, "Hayatımız İçin Yürüyüş" hareketini ve 2018'de Meksika'dan ABD'ye hareket eden Orta Amerikalı göçmenlerin konvoyunu finanse etmekle suçluyor.

1930'da Macaristan'da Yahudi bir ailede dünyaya gelen Soros, Nazi işgalinden kurtulmuş, savaştan sonra da Birleşik Krallık'a taşınmıştı. Soros'un Macaristan ve ABD çifte vatandaşlığı bulunuyor.