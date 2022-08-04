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    Gerhard Schröder'den Ukrayna'da ateşkes açıklaması: Türkler, çok yardımcı oldu

    Almanya'nın eski lideri, "Tahıl anlaşması ilk başarı. Belki ateşkese dönüştürülebilir" dedi.
    • 04.08.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 13:14
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    Gerhard Schröder'den Ukrayna'da ateşkes açıklaması: Türkler, çok yardımcı oldu

    Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın sona erdirilmesine ilişkin Türkiye'nin çabalarını değerlendirdi.

    Moskova’da geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Schröder, Stern dergisine demeç verdi.

    "İstanbul’daki gibi bir müzakere yaklaşımı vardı"

    Kremlin'in "müzakere edilmiş çözüm" istediğini belirten Schröder, "Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafta martta İstanbul’da olduğu gibi bir müzakere yaklaşımı vardı.

    "Tahıl anlaşması ilk başarı"

    Türkler, şu anda tahıl sevkiyatına ilişkin müzakerede oldukları gibi çok yardımcı oldular. Tahıl anlaşması ilk başarıdır. Belki bu yavaş yavaş bir ateşkese dönüştürülebilir." değerlendirmesinde bulundu.

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için iki tarafın da tavizler vermesi gerektiğini vurgulayan Schröder, “Ukrayna'nın olası tavizlerini önceden ‘Rusya'nın dikte ettiği bir barış’ olarak karalamak büyük bir hatadır." ifadesini kullandı.

    "Erdoğan’ın arabuluculuk girişimini iyi buldum"

    Schröder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki çabasına da dikkati çekerek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk girişimini iyi buldum." şeklinde konuştu.

    "Putin’e neden mesafe koymadınız" sorusu

    Eski Şansölye Schröder, Amerikalıların desteği olmadan "müzakere edilmiş bir çözümün" olmayacağını kaydetti.

    Schröder, Rusya Devlet Başkanı Putin’e neden mesafe koymadığına ilişkin soruya, “Ben savaşı kınadım, bunu biliyorsunuz. Ancak kişisel olarak Vladimir Putin’e mesafe koymak gerçekten birilerine fayda sağlar mı?" yanıtını verdi.

    Gerhard Schröder den Ukrayna da ateşkes açıklaması: Türkler, çok yardımcı oldu #1

    Kuzey Akım 2'nin kullanılmasını istedi

    Rusya’nın Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattı üzerinden Avrupa’ya gaz sevkiyatını azaltmasına ilişkin değerlendirmede de bulunan Schröder, ”Kremlin'in gaz akışını kısmak için herhangi bir siyasi açıklaması yok. Bu daha çok iki tarafta olan teknik ve bürokratik bir sorun. Suçu da birbirine atıyorlar." diye konuştu.

    Schröder, Almanya’daki gaz arzındaki zor durumun önüne geçmek için Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının kullanılmasını önerdi.

    "Sonuçlarına katlanmak zorundasınız"

    AA'nın haberine göre, bu boru hattının tamamlandığına işaret eden Schröder, "Kuzey Akım 2'yi kullanmak istemiyorsanız sonuçlarına katlanmak zorundasınız." ifadesini kullandı.

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 22 Şubat 2022’de, Rusya'nın ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanımasının ardından Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını vermişti.


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