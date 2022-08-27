Gigi Hadid’i gören tanıyamadı

Bir derginin yeni sayısına kapak pozu veren Gigi Hadid, saç stili ile dikkat çekti. Tarzını beğendiğini aktaran ünlü model, “Kendimi sürekli aynı şekilde görmekten bıktım” dedi.

Filistin asıllı Amerikalı model ve oyuncu Gigi Hadid, Vogue İtalya’nın Eylül 2022 sayısına kapak oldu.

27 yaşındaki modeli görenler tanımakta güçlük çekti.

Gören tanıyamadı

Dergi kapağını süsleyen süper model, neredeyse yer çekimine meydan okuyan bir tarzda tasarlanmış saç stili ile şaşırttı.

İlginç saçlar, ünlü modelin şimdiye kadar sergilediği en cüretkar görünüm olarak akıllarda yer edindi.

Bu görünümü ise Gigi Hadid’e daha önce Lady Gaga ile çalışmış olan İngiliz saç stilisti Eugene Souleiman sağladı.

Beğeni yağmuru

Hadid, “modanın yeni dünyasına” ithaf edilen sayının kapağında siyah bir ceket ve uyumlu maksi etekle poz verdi.

Fotoğraflarını Instagram'da paylaşan Gigi Hadid, çok sayıda beğeni aldı.

Dergi çekiminde Hadid, fotoğrafçı Raf Pavarotti ve editör Grace Coddington ile çalıştı.

“Kendimi sürekli aynı şekilde görmekten bıktım”

Dergide röportajına da yer verilen Hadid, “Bir model olarak, özellikle kariyerimin bu noktasında, 'Gigi, bu biraz tuhaf gelecek pozu seçersem kızar mısın?' dediğinde, ben de, 'Grace, kendimi sürekli aynı şekilde görmekten bıktım, devam et!' diye cevap verdim. Bu beni gerçekten farklı bir ışığa sokuyor.” diye konuştu.