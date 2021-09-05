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    Gine'de asker yönetime el koydu iddiası

    Özel Kuvvetler Birlikleri komutanı Doumbouya, anayasanın, hükümetin ve kurumların feshedildiğini duyurdu.
    • AA
    • 05.09.2021 - 16:46
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 16:54
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    Gine'de asker yönetime el koydu iddiası

    Gine'de askeri darbe gerçekleştirildiği öne sürüldü.

    Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin askeri darbeyle devrildiği iddia edildi.

    Yerel basında, Özel Kuvvetler Birlikleri'nin (GFS) başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın ve Cumhurbaşkanı Conde'nin görüntüleri paylaşıldı.

    "YÖNETİME EL KOYDUK"

    Doumbouya, bir grup askerle görüldüğü videoda, ülkedeki siyasi ve ekonomik durum nedeniyle yönetime el koyduklarını söyledi.

    SINIRLAR KAPATILDI

    Cumhurbaşkanı Conde'nin ellerinde olduğunu belirten Doumbouya, anayasanın, hükümetin ve kurumların feshedildiğini, sınırların kapatıldığını söyledi.

    Sosyal medyada paylaşılan bir diğer videoda ise Conde'nin askerlerle beraber bir odada fazlasıyla bitkin olduğu görüldü.

    Gine de asker yönetime el koydu iddiası #1

    Gine de asker yönetime el koydu iddiası #2

    Gine de asker yönetime el koydu iddiası #3

    Gine de asker yönetime el koydu iddiası #4

    Gine de asker yönetime el koydu iddiası #5

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