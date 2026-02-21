Girit açıklarında göçmen faciası: 15 ölü 26 kayıp

Yunanistan'ın Heraklion kentine bağlı Kali Limenes açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin battığı ihbarı sonrası bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

15 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ KURTARILDI, 26 KAYIP VAR

Yetkililer, şu ana kadar denizden 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 20 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığını bildirdi.

Kazanın ardından kayıp olduğu belirtilen 26 kişiye ulaşmak için çalışmaların aralıksız sürdüğü aktarıldı.

FRONTEX DE DESTEK VERİYOR

Arama kurtarma faaliyetlerine Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının yanı sıra çok sayıda kurtarma teknesi katılıyor. Çalışmalara ayrıca Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) ekiplerinin de destek verdiği belirtildi.

Bölgede olumsuz hava ve deniz koşullarının çalışmaları zaman zaman zorlaştırdığı ifade edilirken, kayıp kişilere ulaşılması için operasyonun sürdüğü kaydedildi.