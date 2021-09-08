GKRY'de öğretmenlere 'kitabın Atatürk sayfasını yırtın' genelgesi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Eğitim Bakanlığı'nın, öğretmenlere, bir kitapta Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı sayfayı "yırtmaları" yönünde talimat verdiği öğrenildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Eğitim Bakanlığı'nın, orta eğitim öğretmenlerinden, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını "yırtmaları" yönünde talimat içeren genelge gönderdiği bildirildi.

"ACİL" VURGUSUYLA TALİMAT GÖNDERİLDİ

Sigmalive'de yer alan habere göre, öğretmenlere "acil" vurgusuyla elektronik ortamda gönderilen genelgede, yırtılması talimatı verilen sayfada başlığı altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sanat dünyasının kahramanları olarak da Frida Kahlo ile Diego Rivera işleniyor.

"İZAHAT İSTEYECEĞİZ"

Öğretmenler, sosyal medya grupları üzerinden yırtılması talimatı verilen sayfanın Atatürk ile ilgili olduğu bilgisini paylaşırken, Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (OELMEK) Başkanı Kostas Hacisavvas, Rum Eğitim Bakanı'ndan izahat istedi.

Hacisavvas, "Önümüzdeki günlerde Eğitim Bakanlığında yapacağımız görüşmede, ilgili kararı gündeme getiren sebepler hakkında izahat isteyeceğiz. Görüşmemiz, eğitimle ilgili başka ciddi konuları ele almak maksadıyla gerçekleşecek. Meslektaşlarıma, genelgeyle ilgili soruları ileteceğime dair söz verdim." ifadesini kullandı.