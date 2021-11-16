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- Göçmenler, Polonya sınırında çitleri yıkmaya çalıştı
Göçmenler, Polonya sınırında çitleri yıkmaya çalıştı
- Haber Merkezi
- 16.11.2021 - 14:42
- Güncelleme : 16.11.2021 - 15:20
Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi devam ediyor.
Sayıları her gün artan ve binlerle ifade edilen göçmenler, hayatlarını Avrupa'da sürdürebilme umuduyla Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürüyor.
GÖÇMENLERİN JİLETLİ TELLERLE MÜCADELESİ
Gruplar bir taraftan sınır kapısı bölgesindeki bariyerleri aşmaya çalışırken, diğer taraftan sınıra örülen jiletli telleri yıkmaya çalışıyor.
Kameralara yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı göçmenlerin tellerin bir bölümünü yıktığı görüldü.
BİR BÖLÜMÜNÜ YIKTILAR
Kuznica-Bruzgi geçiş noktasında yalnızca gündüz saatlerinde değil, gecenin karanlığından da faydalanan göçmenlerin telleri yıkma girişimi devam etti.
Çitlerin karşı tarafında ise Polonyalı güvenlik güçleri nöbetlerini sürdürüyor.
Göçmenler, Polonya sınırında çitleri kaldırmaya çalıştı ViDEO
BİNLERCE GÖÇMEN POLONYA SINIRINA DAYANDI
Dün, 8 Kasım’dan bu yana çocuk ve kadınların da olduğu 2 bin civarındaki kişi ormanlık alanda kurduğu kamptan ayrılarak, Kuznica-Bruzgi sınır kontrol noktası önünde toplanmıştı. Kalabalık, burada oturarak bekleyişe başlamış, geceyi burada kurdukları çadırlarda geçirmişti.
OLAĞANÜSTÜ HAL KARARI
Varşova yönetimi, Avrupa’ya göç arayışıyla Belarus’tan Polonya’ya geçmeye çalışan kişilerin iki ülke sınırında yol açtığı gerginlik nedeniyle söz konusu bölgede olağanüstü hal ilan etti.