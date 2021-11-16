Göçmenler, Polonya sınırında çitleri yıkmaya çalıştı

Avrupa'ya geçme arayışındaki göçmenlerin, Polonya sınırına yerleştirilen jiletli telleri yıkma girişimi kameraya yansıdı.

Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi devam ediyor.

Sayıları her gün artan ve binlerle ifade edilen göçmenler, hayatlarını Avrupa'da sürdürebilme umuduyla Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürüyor.

GÖÇMENLERİN JİLETLİ TELLERLE MÜCADELESİ

Gruplar bir taraftan sınır kapısı bölgesindeki bariyerleri aşmaya çalışırken, diğer taraftan sınıra örülen jiletli telleri yıkmaya çalışıyor.

Kameralara yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı göçmenlerin tellerin bir bölümünü yıktığı görüldü.

BİR BÖLÜMÜNÜ YIKTILAR

Kuznica-Bruzgi geçiş noktasında yalnızca gündüz saatlerinde değil, gecenin karanlığından da faydalanan göçmenlerin telleri yıkma girişimi devam etti.

Çitlerin karşı tarafında ise Polonyalı güvenlik güçleri nöbetlerini sürdürüyor.

Göçmenler, Polonya sınırında çitleri kaldırmaya çalıştı ViDEO