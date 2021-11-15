Avrupa Birliği'nde krize yol açan göçmen hareketliliği her geçen gün artıyor. Sayıları binlerle ifade edilen göçmenler, Polonya sınırına doğru ilerlemeye devam ediyor.

Belarus'ta bulunan göçmenlerin, Almanya'ya ve diğer Avrupa ülkelerine geçebilme umuduyla Polonya sınırına doğru yürüyüşleri sürüyor.

Olumsuz hava şartlarına rağmen göçmenlerin iki ülke arasındaki sayıları her geçen gün artıyor.

SINIRA DOĞRU YÜRÜYORLAR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, yüzlerce düzensiz göçmenin çantalarıyla birlikte Polonya sınırına doğru harekete geçtiği görüldü.

Bir başka görüntüde, göçmenlerin başkent Minsk'te toplandığı anlar kameraya yansıdı.

BAŞKENTTE TOPLANAN GÖÇMENLER KAMERADA

Göçmenlerin buradan otobüs ve taksilerle sınıra gitmeye çalıştığı belirtiliyor. Avrupa Birliği (AB) ve ABD, Belarus ve Rusya'yı göçmenleri "AB'ye karşı silah olarak kullanmakla" suçluyor.

Göçmenlerin Polonya sınırına yürüyüşleri devam ediyor ViDEO

BELARUS: SAVAŞTAN KAÇAN İNSANLARI ARTIK ALAMAYIZ

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Temmuz'da yaptığı konuşmada, ülkesinin AB ile Geri Kabul Anlaşması'nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus'a yönelik Batı'nın tutumundan sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını ifade etmişti.

"ONLAR SICAK, RAHAT AVRUPA'YA GİDİYORLAR"

Avrupa'ya gitmek üzere Belarus'a gelen bu kişileri ülkede tutmayacaklarını söyleyen Lukaşenko, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus'tan gelen mülteciler için 'yerleşim yeri' haline geleceğimizi düşünenler yanılıyor. Biz hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa'ya gidiyorlar." demişti.

BRÜKSEL: BELARUS'UN AMACI BİZİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMAK

AB, Belarus yönetimini, Irak gibi ülkelerden gelen sığınmacıları AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İki ülke arasında sıkışan sığınmacıların soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği son 2 ayda, bu sebeplerle yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.​​​​​​​​​​​​​​