Golf efsanesi Tiger Woods kazaya karıştığı gerekçesiyle gözaltında

Golf tarihinin en başarılı isimlerinden biri kabul edilen Tiger Woods, kariyerine ara vermek zorunda kalmasından 4 yıl sonra tekrar trafik kazasıyla başını derde soktu.

Son olarak 2021'de geçirdiği ciddi trafik kazasının ardından çok sayıda ameliyat geçiren Woods, cipiyle Florida Jupiter Adası’ndaki evinin yakınlarında bir araca çarpıp takla attı.

GÖZALTINA ALINDI

Dünyaca ünlü sporcu, alkollü araç kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı.

Martin County Şerif Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Woods’un aracı, yüksek hızda sollamak istediği römork çeken bir iş kamyonuna arkadan çarptı ve devrildi.

Polis olay yerine ulaşmadan önce yolcu kapısından sürünerek çıkan 50 yaşındaki sporcuya, Martin County Hapishanesi’nde yapılan nefes testinde alkol tespit edilmedi.

ALKOL TESTİNİ REDDETTİ

Ancak polis, idrar testine girmeyi reddeden Woods'un sürüş yetisinin ilaç ya da benzeri maddeler nedeniyle etkilenmiş olabileceğini değerlendiriyor.

İdrar testi vermeyi reddetmenin Florida yasalarına göre ayrı bir suç olduğu belirtilirken, Tiger Woods hakkında alkollü araç kullanma, mala zarar verme ve yasal testi reddetme suçlamaları yöneltildi.

Bu suçlamaların tamamı kabahat kapsamında değerlendiriliyor fakat Florida yasalarına göre Woods’un, kefaletle serbest bırakılmadan önce en az 8 saat gözaltında tutulması gerekiyor.

TRUMP: ÇOK ÜZGÜNÜM

ABD Başkanı Donald Trump da kazaya ilişkin konuştu.

Olaydan haberdar olduğunu söyleyen Trump, "Çok üzgünüm. Bir kaza olmuş. Zor bir durum yaşıyor. Bir kaza oldu ve bildiğim bu kadar. Çok yakın bir dostum. Harika bir insan." dedi.

İLK KAZASI DEĞİL

Hala dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında olan Woods, "alkollü veya uyuşturucu etkisindeyken araç kullanma” suçlamasıyla ikinci kez karşı karşıya kalmış oldu.

Woods 2017’de aynı kentte gözaltına alınmış, tehlikeli araç kullanma suçunu kabul etmişti.

Woods ayrıca Şubat 2021’de ciddi bir trafik kazası geçirmiş ve yaralanmıştı.

TURNUVALARA KATILMAYA BAŞLAMIŞTI

Bacaklarında çok ciddi kırıklar meydana gelen ve defalarca ameliyat olan sporcu, bir daha asla tam zamanlı olarak golfe dönemeyeceğini açıklamış ancak bir süre önce yeniden turnuvalara katılmaya başlamıştı.