İsrail'e ilk kez Yemen'den füze atıldı iddiası

Orta Doğu'da karşılıklı hava saldırıları devam ediyor.

İsrail basını, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından İsrail'in güneyine atıldığı ileri sürülen füzenin önlendiğini kaydetti.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Füze saldırısında ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

İran'a saldırılar sonrası Yemen'den İsrail'e ilk kez füze fırlatıldığı iddiasına ilişkin Husilerden henüz açıklama yapılmadı.