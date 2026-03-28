İran Milli Futbol Takımı'ndan, ölen çocuklar için 'çocuk sırt çantalı' mesaj

Orta Doğu'da artan gerilim ve güvenlik riskleri nedeniyle İran Milli Takımı'nın hazırlık programında değişikliğe gidildi.

İran Spor Bakanlığı'nın güvenlik gerekçesiyle bazı ülkelere seyahati kısıtlamasının ardından, hazırlık maçları için Türkiye tercih edildi.

Bu kapsamda İran Milli Takımı, kamp için Antalya'ya geldi.

SEREMONİDE DİKKAT ÇEKEN ANMA

Normalde Ürdün'de oynanması planlanan Nijerya ile hazırlık maçı da Antalya'ya alındı.

Hazırlık maçında Nijerya ile karşı karşıya gelen İran Milli Takımı futbolcuları, İsrail-ABD tarafından 28 Şubat'ta Minab'daki ilkokula düzenlenen ve 168 kız çocuğu ile öğretmenlerinin hayatını kaybettiği saldırıya ve savaşta yaşamını yitiren çocuklara dikkati çekmek için seremoniye çocuk sırt çantalarıyla çıktı.

ÖLDÜRÜLEN MASUM ÇOCUKLAR İÇİN SIRT ÇANTALARIYLA ÇIKTILAR

Oyuncular takım fotoğrafı sırasında da sırt çantalarını önlerine dizerek poz verdi.

İranlı futbolcuların, kollarına siyah bant taktığı görüldü.

O anlar böyle kaydedildi...

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda, ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu bombalanmıştı. Saldırıda çoğu çocuk 185 kişi yaşamını yitirmişti.

İran, saldırıyı "affedilmez bir savaş suçu" olarak nitelerken, ABD Başkanı Donald Trump, saldırının sorumluluğunu İran'a yüklemeye yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, devam eden askeri soruşturmanın ön bulguları, saldırının ABD ordusu tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.