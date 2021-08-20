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    Grönland'daki buzulların tepesine ilk defa yağmur yağdı

    Dünyanın en büyük adası olan Grönland'da buzulların zirvesine ilk defa yağmur yağdı.
    • AA
    • 20.08.2021 - 22:52
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 23:30
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    Grönland'daki buzulların tepesine ilk defa yağmur yağdı

    Kuzey Kutbu bölgesinde en büyük buz örtüsüyle kaplı olan Grönland'da tarihi bir an yaşandı.

    ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi, 15 Ağustos'ta Grönland’da 3 bin 216 metre yüksekliğindeki bir bölgeye birkaç saat boyunca yağmur yağdığını duyurdu.

    Grönland daki buzulların tepesine ilk defa yağmur yağdı #1

    KAYITLARA GEÇEN İLK YAĞMUR

    Sıcaklığın donma noktasının altına nadiren indiği bölgede, bunun kayıtlara geçen ilk yağmur olduğu belirtildi.

    Yağmur, bölgedeki buzul örtüsünün en son büyük “erime olayına” denk geldi. Bölgede temmuz ayı içinde iki büyük erime yaşandığını bildiren bilim insanları, yağmurun yağdığı gece 872 bin kilometrekare alanda erime yaşandığını belirtti.

    Grönland daki buzulların tepesine ilk defa yağmur yağdı #2

    İKİ KAT DAHA FAZLA ISINIYOR

    Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle kutup bölgesinin dünyanın geri kalanından iki kat fazla ısındığını belirtiyor.

    Küresel ısınma, dünyada sıcaklıkları ortalama 1 derece yükseltirken, kutuplarda sıcaklık iki derece arttı.

    Isınma nedeniyle buzulların erimesi deniz seviyesinin yükselmesine neden olarak kıyılardaki yerleşimleri tehdit ediyor.

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