Grönland adası, havadan görüntülendi

- ABD Başkanı Trump'ın Grönland'a sahip olma isteği sonrası ilgi odağı olan ada, drone ile görüntülendi.
- Ada başkenti Nuuk, rengarenk evleri ve karlar altındaki manzarasıyla dikkat çekiyor.
- Nuuk, modern yaşam ve Arktik doğanın birleşimini sergiliyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'a sahip olma söylemleriyle gündeme gelmişti..
Trump'ın açıklamaları sonrası dünyanın gözü Grönland adasına çevrildi.
GRÖNLAND GÖRÜNTÜLENDİ
Adanın başkenti Nuuk'ta bulunan rengarenk evler, bembeyaz karlar altında masalsı görüntüler oluşturuyor.
Modern yaşam ile Arktik doğanın iç içe geçtiği Nuuk, Grönland'ın karakteristik yapısını yansıtıyor.