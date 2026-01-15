Abone ol: Google News

Grönland adası, havadan görüntülendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın sahip olma söylemleri sonrasında gündem olan Danimarkaya bağlı Grönland adası, havadan drone ile görüntülendi.

Yayınlama Tarihi: 15.01.2026 13:41
  • ABD Başkanı Trump'ın Grönland'a sahip olma isteği sonrası ilgi odağı olan ada, drone ile görüntülendi.
  • Ada başkenti Nuuk, rengarenk evleri ve karlar altındaki manzarasıyla dikkat çekiyor.
  • Nuuk, modern yaşam ve Arktik doğanın birleşimini sergiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'a sahip olma söylemleriyle gündeme gelmişti..

Trump'ın açıklamaları sonrası dünyanın gözü Grönland adasına çevrildi.

GRÖNLAND GÖRÜNTÜLENDİ 

Adanın başkenti Nuuk'ta bulunan rengarenk evler, bembeyaz karlar altında masalsı görüntüler oluşturuyor.

Modern yaşam ile Arktik doğanın iç içe geçtiği Nuuk, Grönland'ın karakteristik yapısını yansıtıyor.

