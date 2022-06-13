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    Guantanamo'nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları

    Dünyanın en kötü hapishanesi olarak bilinen Guantanamo'daki tutuklularla ilgili geçmiş yıllara ait kareler yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 10:08
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    Guantanamo'nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları

    11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin "teröre karşı savaş" adı altında izlediği politika sonucu oluşturulan Guantanamo, "kara leke" olarak nitelendiriliyor.

    Guantanamo, hukuksuz işkenceler ve haksız tutuklamaların yanı sıra savunmasız infazlara sahne oldu.

    Guantanamo'dan yeni kareler

    Söz konusu gözaltı kampındaki tutuklulara dair bir dizi gizli ve daha önce yayınlanmamış fotoğraflar ortaya çıktı.

    New York Times gazetesinin yayınladığı fotoğraflarda, 2002 yılında tartışmalı hapishaneye gönderilenlerin zincirli, gözleri bağlı ve kulak koruyuculu anları yer alıyor.

    Tutukluların halini gösteren fotoğraflar

    Fotoğraflar, dönemin Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ve Washington'daki diğer yetkililere savaş zamanı gözaltı ve sorgulamaların başlangıcına dair yaşananları aktarmak için çekildi.

    Bazı tutukluların ellerinin bantlandığına ilişkin anlar da dikkat çekiyor. Guantanamo'da görevli askerlerin, yetersiz beslenmiş olabileceklerinden dolayı mahkumları kaldırmanın oldukça kolay olduğunu dile getirdiği belirtildi.

    İşkence görenlerin sayısı

    ABD Savunma Bakanlığı verilerine işaret edilen AA'nın haberine göre ise şimdiye kadar Guantanamo’da yaklaşık 800 şüpheli işkence gördü.

    "Dünyanın en kötü hapishanesi" olarak tanımlanan Guantanamo'daki gündelik hayata ilişkin görüntüler, bugüne kadar kamuoyuyla çok sınırlı biçimde paylaşıldı.

    Turuncu giysiler giydirilen zanlıların statüleri, Guantanamo ile ilgili tartışmaların merkezinde yer aldı.

    Guantanamo nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları #1

    Guantanamo nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları #2

    Guantanamo nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları #3

    Guantanamo nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları #4

    Guantanamo nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları #5

    Guantanamo nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları #6

    Guantanamo nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları #7

    Guantanamo nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları #8

    Guantanamo nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları #9

    Guantanamo nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları #10

    Guantanamo nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları #11

    Guantanamo nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları #12


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