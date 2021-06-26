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    Guardian'ın Kanal İstanbul haberi

    Guardian'ın Kanal İstanbul haberi

    İngiliz basınında, Türkiye’nin vizyon projesi karşıtı haber yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 26.06.2021 - 11:00
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    Türkiye, dev yatırımları arasına yeni bir eseri daha eklemeye hazırlanıyor.

    İstanbul üzerindeki gemi trafiği ile akaryakıt ve tehlikeli maddeleri taşıyan gemi geçişlerine ilişkin yükün azaltılması amacıyla bugün Kanal İstanbul için ilk köprünün temeli atılacak.

    "MUHALİF SESLER YÜKSELİYOR"

    Başta CHP olmak üzere diğer muhalefet partilerinin her defasında engel olmaya çalıştığı projeye ilişkin Guardian'da yer alan haberde, "Muhalif sesler yükseliyor" denildi.

    Kanal İstanbul'un inşası sürecinde "Marmara su havzasının tamamen yok olacağı, İstanbul'un depremlere, kuraklık ve sel gibi aşırı hava olaylarına karşı daha savunmasız hale geleceği" iddia edildi.

    ALGI OPERASYONU

    Projenin çevresel etkisinin değerlendirmelerde göz ardı edildiği öne sürüldü. İki farklı denizi birbirine bağlayan böylesine büyük bir projenin "asla güvenli kabul edilemez olduğu" savunuldu.

    Guardian ın Kanal İstanbul haberi #1

    HÜKÜMETTEN İDDİALARA YALANLAMA

    Ancak hükümet, İstanbul'u dünya ticaretinin odak şehri haline getirecek projeye ilişkin iddiaların asılsız olduğunu belirtiyor.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "200'ün üzerinde bilim adamı çalıştı. Bütün simülasyonlar, testler, kontroller yapıldı. Bu uzmanların verdiği karar sonucunda dezenformasyonların hiçbirinin doğru olmadığını herkes biliyor." şeklinde konuşmuştu.

    Guardian ın Kanal İstanbul haberi #2

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