Guatemala'da aşırı yağış nehri taşırdı: 6 ölü 13 kayıp

İHA
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle taşkın oluştu.
Başkent Guatemala'daki Las Vacas Nehri taşında 6 ev sular altında kaldı.
6 kişi can verdi
Yetkililer taşkında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.
İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamada "Şu anda 6 ceset bulduk ve muhtemelen daha fazlasını da bulacağız. Cesetler arasında bir kız çocuğu ve 5 yetişkin var" denildi.
Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)