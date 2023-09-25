Guatemala'da aşırı yağış nehri taşırdı: 6 ölü 13 kayıp Guatemala'nın ülkeyle aynı isme sahip başkentinde etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu taşkında 6 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de kayboldu.

İHA Orta Amerika ülkesi Guatemala'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle taşkın oluştu. Başkent Guatemala'daki Las Vacas Nehri taşında 6 ev sular altında kaldı. 6 kişi can verdi Yetkililer taşkında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de kaybolduğunu açıkladı. İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamada "Şu anda 6 ceset bulduk ve muhtemelen daha fazlasını da bulacağız. Cesetler arasında bir kız çocuğu ve 5 yetişkin var" denildi. Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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