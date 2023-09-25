Guatemala'da aşırı yağış nehri taşırdı: 6 ölü 13 kayıp
İHA

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle taşkın oluştu.

Başkent Guatemala'daki Las Vacas Nehri taşında 6 ev sular altında kaldı.

6 kişi can verdi

Yetkililer taşkında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamada "Şu anda 6 ceset bulduk ve muhtemelen daha fazlasını da bulacağız. Cesetler arasında bir kız çocuğu ve 5 yetişkin var" denildi.

Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Guatemala'da aşırı yağış nehri taşırdı: 6 ölü 13 kayıp

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)