Guatemala'da özel jetten 14 milyon dolarlık kokain çıktı

Guatemala'da özel jetten 14 milyon dolarlık kokain çıktı

Guatemala ordusu, 14 milyon dolar değerindeki bir tonluk kokain taşıyan özel jete operasyon düzenledi.

Guatemala Kamu Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Venezuela'dan kalkış yapan ve Meksika'ya gittiği tahmin edilen jetin, Guatemala'nın radar sistemine yakalandığını belirtti.

Yetkililer, jete iniş emri verildiği ancak pilotun inmeyi reddettiği sırada jete operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Ordu yetkilileri ile jetin içindeki mürettabat arasında çatışma çıktığı kaydedildi.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Çıkan çatışmada, 27 yaşındaki Audias Trinidad’ın öldüğü, 60 yaşındaki Meksikalı pilot Joel Amaya ve Kolombiya uyruklu 24 yaşındaki Nicolas Cruz'un yaralandığı ifade edildi.

Guatemala ordusunun jette 14 milyon dolar değerinde 1028 paket kokain türü uyuşturucu ele geçirdiği belirtildi.

































