Gümülcine’de 'hastanede başörtüsü ve Türkçe yasaklansın' talebi

Yunanistan’da Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Gümülcine’de, Belediye Meclisi’ndeki “Spartakos” adlı yerel siyasi oluşum, Gümülcine Devlet Hastanesinde bazı uygulamalara ilişkin düzenleme yapılmasını talep etti.

BAŞÖRTÜSÜ "DİNİ TARAFSIZLIK İHLALİ" GEREKÇESİYLE HEDEFTE

Yerel basında yer alan haberlere göre, söz konusu oluşum, hastane yöneticisi Eleni Rofaela’ya gönderdiği mektupta, başörtüsü takan doktor ve hemşirelerin uygulamalarının “sağlık kurumlarında dini tarafsızlık ilkesine aykırı” olduğunu öne sürdü ve bu konuda değişiklik yapılmasını talep etti.

TÜRKÇE KONUŞMAK "İLETİŞİM SORUNLARINA YOL AÇIYOR" İDDİASI

Mektupta ayrıca, bazı azınlık mensubu sağlık çalışanlarının görev sırasında Türkçe konuşmasının “iletişim sorunlarına yol açtığı” iddia edilerek, resmi dil olan Yunanca’nın kullanılmasının önemine vurgu yapıldı.

"HASTANE YEMEKLERİNDE DOMUZ ETİ DE OLMALI"

Hastanedeki yemek menüsünün domuz eti içermemesi de eleştirilen konular arasında yer aldı. Spartakos, menünün farklı dini ve kültürel tercihlere göre yeniden düzenlenmesini önerdi.