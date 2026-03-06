Donald Trump, Lionel Messi ve arkadaşlarını Beyaz Saray'da ağırladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülke futbolunda şampiyonluğa ulaşan Inter Miami'yi Beyaz Saray'da ağırladı.

Kulüp sahipleri ve teknik heyetin de yer aldığı törende Trump, İran saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Inter Miami forması giyen dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi ve arkadaşlarını ağırladığı kabulde İran'ı nasıl vurduklarını anlattı.

İRAN'I NASIL VURDUKLARINI ANLATTI

Trump, "İran askeri muhafızları ve İran polisi silahlarını bırakmalı, yoksa hepsi öldürülecek. İran, Orta Doğu'daki her ülkeye füze fırlatmıştı. Sonra biz geldik ve onların planlarını suya düşürdük. Sizlere tarihin doğru yönünde olma fırsatı veriyoruz. Yoksa kesin bir ölümle karşılaşırsınız." dedi.

Futbolcuların yanında İran'ı nasıl vurduklarını anlatan Trump'ı, dünyaca ünlü yıldızlar Lionel Messi ve Luis Suarez'in de alkışlaması dikkat çekti.

MESSI VE SUAREZ ALKIŞLARLA KARŞILIK VERDİ

Ayrıca Messi'nin o anlarda gülmesi de dikkat çeken anlardan biriydi.

Öte yandan davette Trump, Messi'ye yönelik ilginç ifadeler kullandı.

Trump, sohbet sırasında futbol tarihinin efsane isimlerinden Pele ile Messi’yi de karşılaştırdı.

"SEN PELE'DEN DAHA İYİ OLABİLİRSİN"

Arjantinli yıldız için övgü dolu sözler kullanan Trump, "Sen Pele’den daha iyi olabilirsin. Kim daha iyi? Sen mi, Pele mi? Evet kabul ediyorum, sen ondan daha iyisin ama o da harikaydı." dedi.

Trump, buluşmayı anlatırken oğluyla arasında geçen kısa bir diyaloğu da paylaştı.

"Oğlum bana ‘Baba bugün kim gelecek biliyor musun?’ dedi. ‘Hayır, bilmiyorum, çok işim var’ diye cevap verdim. ‘Messi gelecek’ dedi. Oğlum Messi ve Cristiano Ronaldo’nun büyük hayranı." ifadelerini kullandı.