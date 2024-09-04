Güney Kore basını: Kim Jong-Un 30 kamu görevlisini idam ettirdi Güney Kore merkezli haber merkezi, Kuzey Kore'de yaşanan sel felaketinde ihmali bulunduğu düşünülen 30 kamu görevlisinin Kim Jong-Un’un talimatıyla idam edildiğini öne sürdü.

İHA

Temmuz ayında Kuzey Kore'de yaşanan sel felaketi sonrası ülkede büyük bir yıkım yaşandı.

Yüzlerce kişinin öldüğü ve birçok yapının yıkıldığı felaket sonrası Kuzey Kore'de yaralar sarılmaya devam edilirken ülkenin lideri Kim Jong-Un, bazı yetkililerin bu felakette parmağı olduğunu söyledi.

Güney Kore basınından, yaşanan felakete dair yeni bir iddia geldi.

30 KİŞİYİ İDAM ETTİRDİ

İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, sel felaketinin önlenmesinde ihmali bulunan yaklaşık 30 kamu görevlisinin idam edilmesi talimatı verdi.

“Yolsuzluk” ve “görevi ihmal” ile suçlanan üst düzey yetkililere verilen idam cezalarının geçen ay infaz edildiği aktarılırken, söz konusu yetkililerin kimlikleri açıklanmadı.

NE OLMUŞTU

Kuzey Kore 27 Temmuz itibariyle ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlara teslim olmuş, sel baskınları birçok bölgede maddi hasara yol açmıştı. Mahsur kalan yaklaşık 5 bin kişi ordunun helikopter destekli operasyonu ile kurtarılırken, Kuzey Kore yönetimi felakette can kaybı yaşanmadığını açıklamıştı. Buna rağmen, 4 bin 100 konut ile 3 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığı bildirilmişti.

YETKİLİLERİ SUÇLADI

Ülke lideri Kim Jong-Un ise felaketin ardından önleyici tedbirler almayan yetkilileri suçlamıştı.

İlgili devlet birimlerini şiddetli yağış, sel ve tayfun gibi felaketlere karşı daha önce defalarca uyardığını söyleyen Kim, “Ancak doğal afet kaynaklı felaketlerin önlenmesine yönelik çalışmalara henüz gereken önem verilmemiştir. Önemli pozisyonlardaki yetkililerin tembelliği ve çıkarcılığı çok ciddi boyutlara ulaşmıştır.” ifadelerini kullanmıştı.

Afetle mücadele kurumlarının ordunun kurtarma operasyonuna muhtaç kalmasını eleştiren Kim, görevlerini ihmal eden ve sorumluluklarını yerine getirmeyen kamu görevlilerinin cezalandırılması talimatını vermişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)