Güney Kore, Kore Savaşı’nı resmen sona erdirmek için barış bildirgesi hazırlığında

Teknik olarak Kuzey ve Güney Kore hâlâ savaş halinde bulunuyor. Çünkü 1953’te çatışmalar, barış anlaşması imzalanmadan sadece ateşkesle durdurulmuştu. Önerilen barış bildirgesi ise savaşın resmen sona erdirilmesi için siyasi bir adım olarak değerlendiriliyor.

KİMLER BİLDİRGEYE DAHİL OLACAK

Girişim; Güney Kore, Kuzey Kore, ABD ve Çin’i kapsayacak. Bu dört ülke, 1953’teki ateşkes anlaşmasının imzacıları olarak sürece dahil olacak. Yetkililer, bildirgenin bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına zemin hazırlayacağını vurguladı.

BARIŞ ÇABALARI, ÖNCEKİ GİRİŞİMLERLE PARALEL

Bildirge fikri, eski Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in girişimleriyle benzerlik taşıyor. Moon’un “savaşın sona erdiğine dair bildiri” çabaları, 2019 Hanoi Zirvesi’nde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve ABD Başkanı Donald Trump arasında anlaşmaya varılamamasının ardından duraklamıştı.

TATBİKATLAR GERGİNLİĞİ ARTIRABİLİR

Seul ayrıca, Kuzey Kore’nin yaklaşan 9–19 Mart tarihli Güney Kore–ABD ortak askeri tatbikatı Freedom Shield sırasında bildirgeye karşı eleştiri veya askeri gösterilerle yanıt verebileceği uyarısında bulundu.