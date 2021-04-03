Güney Kore’de 500 bin dolarlık tabloyu yanlışlıkla boyadılar

Bir sanat galerisinde önünde boya kutuları bulunan eseri katılımcı sanat eseri zanneden çift, yarım milyonluk tabloyu boyayınca gözaltına alındı.

Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunan bir sanat galerisini ziyaret eden çift, inceledikleri tablonun önünde yerde bulunan boya kutularındaki fırçayı alarak, tabloya boya sürdü.

Bir anda gözaltına alınan çift neye uğradığını şaşırdı.

Daha sonra da çiftin boyadığı tablonun değerinin 500 bin dolar olduğu öğrenildi.

Çif polise verdiği ifadede, tablonun yaratıcı süreçte halkın katılımına sunulan bir katılımcı sanat eseri zannettiklerini, bu yüzden yerde bulunan boya kutularının ziyaretçilerin kullanması için bırakıldıklarını düşündüklerini söyledi.

“DOKUNMAYIN YAZIYORDU”

Polis yaptığı açıklamada tablonun önündeki boya kutularının eserin bir parçası olduğunu ve önlerinde uyarı olarak “Dokunmayın” yazdığını ifade etti.

Güney Kore'de çift, yarım milyon dolarlık tabloyu yanlışlıkla boyadı VİDEO



“HATA YAPTILAR”

Galerinin yöneticisi Kang Wook, "Katılımcı sanat olarak bunu yapmalarına izin verildiğini düşündüler ve hata yaptılar. Şu anda sanatçıyla eski haline getirilip getirilmeyeceği konusunda görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.