Güney Koreli bakandan ABD’nin Hürmüz talebine bulanık yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonrası, İran'ın kapattığı Hürmüz Boğazı'nı açık tutabilmek için uluslararası bir koalisyon arayışında.

Güney Kore Meclisi oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, ABD’nin talebi olup olmadığı sorusuna, “Bu bir talep olarak değerlendirilebilir de, değerlendirilmeyebilir de” şeklinde cevap verdi.

Bölgeye askeri güç gönderilmesi olasılığı konusunda ise, “Şu anda bu konuda yorum yapmak benim için zor” dedi. Cho, dış politikada belirsizlik stratejisini korurken içerde anayasa ve yasalara uygun davranmanın önemine dikkat çekti.

ULUSLARARASI GÖRÜŞMELER KAPIDA

Cho, gelecek hafta Paris’te düzenlenecek G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na davet edildiğini belirterek, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birebir görüşme yapma olasılığının yüksek olduğunu kaydetti.

ABD-İSRAİL SALDIRILARI VE İRAN MİSİLLEMESİ

ABD ve İsrail, Tahran ile Washington yönetimleri arasında süren müzakereler devam ederken, 28 Şubat’ta İran’a askeri operasyon başlattı.

İran, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn’de hedefleri vurarak misilleme yaptı. ABD-İsrail saldırılarında İranlı yetkililere göre 1.348 kişi hayatını kaybetti, 17 bin kişi yaralandı.