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Gürcistan’da din adamları ile cemaat arasında arbede

Gürcistan’da din adamları ile cemaat arasında arbede

Yeni atanan Chkondideli Metropoliti Stefane’nin iki din adamını hizmetlerden men etmesi üzerine, din adamları ve cemaat arasında çıkan tartışma sırasında ahşap balkon çöktü.