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- Gürcistan’da din adamları ile cemaat arasında arbede
Gürcistan’da din adamları ile cemaat arasında arbede
Yeni atanan Chkondideli Metropoliti Stefane’nin iki din adamını hizmetlerden men etmesi üzerine, din adamları ve cemaat arasında çıkan tartışma sırasında ahşap balkon çöktü.
- DHA
- 09.03.2021 - 11:36
- Güncelleme : 09.03.2021 - 11:44
Gürcistan’ın Martvili kentinde yeni atanan Chkondideli Metropoliti Stefane, rahiplerle birlikte düzenlediği basına kapalı toplantının ardından Konstantin Gabisonii ile Petra Gudushauri adındaki iki yerel din adamını men etti.
Bunun üzerine, cemaat ile din adamları arasında tartışma çıktı.
AHŞAP BALKON ÇÖKTÜ
Toplantının yapıldığı konutun ahşap balkonuna çıkan cemaat, din adamlarıyla tartıştığı sırada ahşap balkon çöktü.
6 YARALI VAR
Aralarında gazetecilerin de bulunduğu 10 kişi, metrelerce yükseklikten düştü.
Gürcistan medyası, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.
Gürcistan'da din adamları ile cemaat arasında arbede İZLE