Guterres'ten Myanmar'daki cuntaya çağrı: Halkın iradesine saygı gösterin

Antonio Guterres, Myanmar'daki askeri cuntaya, son seçimlerdeki halk iradesine saygı gösterilmesi gerektiği yönünde çağrı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 46. oturumunda konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres, Myanmar'daki cunta yönetimini baskıcı politikalarını son vermeye davet etti.

Guterres, "Tutukluları serbest bırakın. Şiddete son verin. İnsan haklarına ve son seçimlerdeki insanların iradesine saygı gösterin." dedi.

YAPTIRIM ÇAĞRILARINA DESTEK

Guterres, İnsan Hakları Konseyi'nin 12 Şubat'taki “Myanmar'a yönelik silah ambargosu ve seyahat yasağı kararı alınsın.” çağrısını memnuniyetle karşıladığını, Myanmar halkının demokrasi, barış, insan hakları ve hukukun üstünlüğü arayışlarına verdiği desteği ifade etti.

'ETNİK TEMİZLİK' VURGUSU

Myanmar'da demokrasinin acımasız bir güçle baltalandığını vurgulayan Guterres, 'hesap verilebilirlik' ilkesi göz ardı edilerek Arakanlıların da bulunduğu azınlıklara yönelik ‘etnik temizlik’ dahil ciddi ihlaller olduğunu söyledi.

“YENİ BİR ŞEY DEĞİL”

Guterres, ırkçılık, antisemitizm, Müslüman karşıtlığı, azınlıklara yönelik şiddet, homofobi, yabancı düşmanlığı ve kadın düşmanlığını körüklemenin yeni bir şey olmadığına dikkati çekti.

Aşırılık yanlısı hareketlerin birçok ülkede bir numaralı iç güvenlik tehdidi olduğunu vurguladı.

Ayrıca Guterres, söz konusu nefret gruplarının sorumluluk pozisyonundaki insanlar tarafından da alkışlandığını belirtti.

MYANMAR’DA ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

İKTİDAR ÜYELERİ GÖZALTINDA

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

DARBEYE ULUSLARARASI TEPKİ

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti.

ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

HALK MEYDANLARA İNDİ

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Gözaltına alınan üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürerken Suu Çii, 1 Mart'taki duruşmaya kadar gözaltında tutulacak.