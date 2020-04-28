Dolar
6.9884
0.0357%
Euro
7.5666
0.0304%
Altın
1709.38
-0.2584%
Borsa
100707.48
-0.5528%
G. Altın
383.749
-0.3963%
Bitcoin
54020.78
-0.4771%
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Hafter güçleri, Trablus’ta sahra hastanesine saldırdı

    Darbeci General Hafter'e bağlı güçler, Libya'nın başkenti Trablus'ta bir sahra hastanesine roketli saldırı gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 28.04.2020 - 23:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Hafter güçleri, Trablus’ta sahra hastanesine saldırdı

    Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan açıklamada, darbeci General Hafter’e bağlı güçlerin başkent Trablus’un havaalanı yolunda bulunan sahra hastanesine 6’dan fazla roketle saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

    Saldırı sonucu hastane ve ambulansların büyük hasar aldığı belirtildi.

    Görüş Bildir