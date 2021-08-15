Haiti depreminde ölü sayısı 304’e yükseldi

Haiti'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 227'ye yükseldiği bildirildi.

Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 304'e yükseldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından 5,2 büyüklüğünde artçı sarsıntının yaşandığını ve ilerleyen günlerde daha fazla artçı beklendiğini bildirdi.

''TÜM HAİTLİLİERİN DAYANIŞMA RUHUNA VE BAĞLILIĞINA İHTİYACIMIZ VAR''

Yetkililer, USGS'nin ana depremden bu yana toplam 9 artçı sarsıntı kaydettiğini aktardı.

Başbakan Ariel Henry Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesindeki depremin "dramatik" olduğuna dikkati çekerek, "Şu anda yaşadığımız bu feci durumla mücadele etmek için tüm Haitililerin dayanışma ruhuna ve bağlılığına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem VİDEO



ÜLKEDE BİR AYLIK OHAL İLAN EDİLDİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara dökülmüştü.

USGS, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından yapılan tsunami uyarısını bir süre sonra kaldırmıştı.

Bölgeye arama kurtarma çalışmaları için ekiplerin yönlendirildiği belirtilmişti.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin olduğunu ve geniş çapta hasar meydana geldiğini ifade etmişti.

Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

HAİTİ DEPREMİ

Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı.

Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı.

Büyük bir yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.